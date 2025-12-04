Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon Salle des fêtes de Mios Mios
Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon Salle des fêtes de Mios Mios samedi 13 décembre 2025.
Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon
Salle des fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Préparez-vous pour une soirée mémorable avec l’association Le Crew le amedi 13 décembre à la Salle des fêtes de Mios.
Retrouvez sur scène
– R-WAN (feat. Dirty Cut) L’énergie, l’humour et le flow ravageur du chanteur de Java et Soviet Suprem.
– LIA MOON Une électro nomade, solaire et envoûtante, entre flûte, groove et dancefloor.
Entrée 20 €
Ouverture des portes à 19h30
Les places sont ultra limitées !
Une soirée 100 % “Mélangeons nos Cultures” du son, du partage, du bon monde et une bonne dose de folie.
Vous êtes prêts ?
Alors réservez vite votre place sur la billetterie en ligne.
Plus d’infos sur leur page Facebook. .
Salle des fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon
L’événement Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon Mios a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Coeur Bassin