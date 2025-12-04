Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon Salle des fêtes de Mios Mios

Mélangeons nos Cultures R-Wan et Lia Moon

Salle des fêtes de Mios Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Préparez-vous pour une soirée mémorable avec l’association Le Crew le amedi 13 décembre à la Salle des fêtes de Mios.

Retrouvez sur scène

– R-WAN (feat. Dirty Cut) L’énergie, l’humour et le flow ravageur du chanteur de Java et Soviet Suprem.

– LIA MOON Une électro nomade, solaire et envoûtante, entre flûte, groove et dancefloor.

Entrée 20 €

Ouverture des portes à 19h30

Les places sont ultra limitées !

Une soirée 100 % “Mélangeons nos Cultures” du son, du partage, du bon monde et une bonne dose de folie.

Vous êtes prêts ?

Alors réservez vite votre place sur la billetterie en ligne.

Plus d’infos sur leur page Facebook. .

