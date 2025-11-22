Mélanie sitbon dans Réel.le ! One-woman Show Atelier des Capucins Brest

Mélanie sitbon dans Réel.le ! One-woman Show

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Mélanie Sitbon fait des vidéos sur Internet où elle interprète des personnages de la vie quotidienne. Mais elle, qui est-elle vraiment ? Pour vous le raconter, elle a choisi de vous rencontrer en Réel.le.

Elle explose l’écran pour vous partager ce qui l’agace dans notre société pleine d’injonctions et de conseils non sollicités.

Pour les illustrer, vous retrouverez des personnages que vous connaissez et vous vous amuserez tout autant avec les nouveaux.

Mélanie ne veut qu’une chose: qu’on se lâche un peu la grappe ! Ou du moins qu’on essaie. Non ?

Ce qui est probable, c’est qu’avec ses doutes et ses névroses, on ne puisse pas compter sur elle pour changer le monde !

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

