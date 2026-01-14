MELANIE SITBON Comédie Le Mans Le Mans

MELANIE SITBON

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Prochainement à Comédie Le Mans…

Mélanie Sitbon fait des vidéos sur Internet où elle interprète des personnages de la vie quotidienne.

Mais elle, qui est-elle vraiment ? Pour vous le raconter, elle a choisi de vous rencontrer en Réel.le.

Elle explose l’écran pour vous partager ce qui l’agace dans notre société pleine d’injonctions et de conseils non sollicités.

Pour les illustrer, vous retrouverez des personnages que vous connaissez et vous vous amuserez tout autant avec les nouveaux.

Mélanie ne veut qu’une chose: qu’on se lâche un peu la grappe ! Ou du moins qu’on essaie. Non ?

Ce qui est probable, c’est qu’avec ses doutes et ses névroses, on ne puisse pas compter sur elle pour changer le monde ! .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

L’événement MELANIE SITBON Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72