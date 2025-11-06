MÉLANIE SITBON CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

MÉLANIE SITBON

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 EUR

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Avec son premier spectacle, Mélanie Sitbon impressionne par son jeune talent et sa sincérité désarmante. Elle donne vie à une série de personnages aussi touchants que drôles. A voir absolument !

Mélanie Sitbon fait des vidéos sur Internet où elle interprète des personnages de la vie quotidienne.

Elle explose l'écran pour partager avec nous ce qui l'agace dans notre société pleine d'injonctions et de conseils non sollicités.

With her first show, Mélanie Sitbon impresses with her young talent and disarming sincerity. She brings to life a series of characters as touching as they are funny. A must-see!

Mit ihrem ersten Stück beeindruckt Mélanie Sitbon durch ihr junges Talent und ihre entwaffnende Aufrichtigkeit. Sie erweckt eine Reihe von Charakteren zum Leben, die ebenso rührend wie lustig sind. Unbedingt sehenswert!

Con il suo primo spettacolo, Mélanie Sitbon colpisce per il suo giovane talento e la sua disarmante sincerità. Dà vita a una serie di personaggi tanto commoventi quanto divertenti. Da non perdere!

Con su primer espectáculo, Mélanie Sitbon impresiona por su joven talento y su desarmante sinceridad. Da vida a una serie de personajes tan conmovedores como divertidos. No se lo pierda

