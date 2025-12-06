Mélanie Stibon Réel(e) | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Mélanie Stibon Réel(e) | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 21:40:00
2025-12-06
Venez voir Mélanie Sitbon dans son spectacle Réel(e) à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Mélanie Sitbon in her show Réel(e) at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Besuchen Sie Mélanie Sitbon in ihrem Stück Réel(e) in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere Mélanie Sitbon nel suo spettacolo Réel(e) alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a Mélanie Sitbon en su espectáculo Réel(e) en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
