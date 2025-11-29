Mélanili des contes de Noël La Mauvaise Herbe Eymet

Mélanili des contes de Noël

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Viens écouter les plus beaux contes pour imaginer le Noël de tes rêves !

La lecture sera suivie d’un goûter partagé.

C’est gratuit et sans réservation (conseillé à partir de 3 ans). .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 librairie@lamauvaiseherbe.eu

English : Mélanili des contes de Noël

L’événement Mélanili des contes de Noël Eymet a été mis à jour le 2025-11-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides