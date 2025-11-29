Mélanili des contes de Noël La Mauvaise Herbe Eymet
Viens écouter les plus beaux contes pour imaginer le Noël de tes rêves !
La lecture sera suivie d’un goûter partagé.
C’est gratuit et sans réservation (conseillé à partir de 3 ans). .
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 librairie@lamauvaiseherbe.eu
