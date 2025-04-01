MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON – LE PETIT FAUCHEUX Tours

MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON Début : 2026-10-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 11 avril 2025 est reporté au jeudi 29 octobre 2026.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 30/09/25.Mélanz Nasyon est une formation musicale de maloya originaire de Saint-Joseph (Ile de la Réunion). Le groupe est mené par Stéphane Grondin (auteur-compositeur-interprète). Le groupe est connu entre autres avec la chanson « Isi la Rényon ». Le groupe fêtera ses 30 ans en 2025 ! Pour l’occasion, l’album « Anao » sera réédité en vynile !ouverture des portes 20hconcert 20h30Pour l’occasion, Stéphane Grondin leader de Mélanz Nasyon propose de découvrir ou redécouvrir son maloya énergique avec la réédition de son premier album culte « Anao ». Une tournée réunionnaise et métropolitaine bon enfant et musclé comme sait le faire le groupe Mélanz Nasyon. Vyin danse Maloya avèk bana !

LE PETIT FAUCHEUX 12 RUE LEONARD DE VINCI 37000 Tours 37