MELANZ NASYON – MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON – JAM Montpellier

MELANZ NASYON – MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON Début : 2026-10-30 à 21:00. Tarif : – euros.

prévu le 04/04/25, reporté le 30/10/26 21h, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 04/08/25.Mélanz Nasyon est une formation musicale de maloya originaire de Saint-Joseph (Ile de la Réunion). Le groupe est mené par Stéphane Grondin (auteur-compositeur-interprète). Le groupe est connu entre autres avec la chanson « Isi la Rényon ». Le groupe fêtera ses 30 ans en 2025 !

JAM 100 RUE FERDINAND DE LESSEPS 34070 Montpellier 34