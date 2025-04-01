MELANZ NASYON – MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON – LE MAKEDA – MARSEILLE Marseille

MELANZ NASYON – MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON Début : 2026-11-04 à 21:00. Tarif : – euros.

Mélanz Nasyon est une formation musicale de maloya originaire de Saint-Joseph (Ile de la Réunion). Le groupe est mené par Stéphane Grondin (auteur-compositeur-interprète). Le groupe est connu entre autres avec la chanson « Isi la Rényon ». Le groupe fêtera ses 30 ans en 2025 !Pour l’occasion, Stéphane Grondin leader de Mélanz Nasyon, propose de découvrir ou redécouvrir son maloya énergique avec la réédition de son premier album culte « Anao ». Une tournée réunionnaise et métropolitaine bon enfant et musclé comme sait le faire le groupe Mélanz Nasyon . Vyin danse Maloya avèk bana !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE MAKEDA – MARSEILLE 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13