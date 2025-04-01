MELANZ NASYON – MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON – LE METRONUM Toulouse

MELANZ NASYON – MELANZ NASYON – 30 ANS – ISI LA RENYON Début : 2026-11-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Prévu le 05/04/25, reporté le 05/11/26 20h30, les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 05/07/25.Mélanz Nasyon est une formation musicale de maloya originaire de Saint-Joseph (Ile de la Réunion). Le groupe est mené par Stéphane Grondin (auteur-compositeur-interprète). Le groupe est connu entre autres avec la chanson « Isi la Rényon ». Le groupe fêtera ses 30 ans en 2025 !

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31