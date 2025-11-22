Melar noz trail

Centre bourg Plouzélambre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 17:45:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Trail nocturne non chronométré, sans classement.

Deux distances 8 km, départ à 18 h et 14 km, départ à 17 h 45,

En parallèle de ces deux courses, il y aura également une randonnée, sur un parcours de 8 km, départ à 18 h 10.

2 nouveaux circuits. Les coureurs emprunteront des parcours vallonnés et techniques, qui serpentent à travers Plouzélambre mais aussi les communes voisines, Saint-Michel-en-Grève, Tréduder et Lanvellec. Il est important que chaque participant ait un dispositif d’éclairage.

À l’arrivée une galette saucisse sera offerte à chaque participant

Sur place, tombola. .

Centre bourg Plouzélambre 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 63 42 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Melar noz trail Plouzélambre a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose