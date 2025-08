MELBA Salle Paul Fort Nantes

MELBA Salle Paul Fort Nantes jeudi 12 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 21:00 –

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Depuis Coeur Combattant, premier EP sorti en 2019, l’ancienne candidate de The Voice a troqué ses envies imprécises pour des intentions bien déterminées. Elle se lance alors dans une quête sonore, franchement résolue aussi à tenir la barre de son navire créatif. Montrer donc son visage à découvert. Celui d’une amoureuse de la pop, qui n’hésite pas à citer Indila et Rosalía comme élans majeurs en même temps que Tsar B et Lo-Fang. Trop belle pour toi, le second EP de MELBA, s’érige comme le nouveau point de départ d’une exploration intérieure, d’une affirmation identitaire, et surtout d’un ancrage musical.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000