Mêlée belote Varennes-sur-Allier
Mêlée belote Varennes-sur-Allier lundi 9 mars 2026.
Mêlée belote
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-09
2026-03-09
Concours de belote organisé par le Club de l’amitié de Varennes sur Allier.
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 52 59 26 metayer.dominique03@gmail.com
English :
Belote competition organized by the Club de l’amitié de Varennes sur Allier.
L’événement Mêlée belote Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire