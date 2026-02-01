Mêlée belote Varennes-sur-Allier

Mêlée belote

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

2026-03-09

2026-03-09

2026-03-09

Concours de belote organisé par le Club de l’amitié de Varennes sur Allier.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 52 59 26 metayer.dominique03@gmail.com

Belote competition organized by the Club de l’amitié de Varennes sur Allier.

