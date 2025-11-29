Méli-concert Auditorium de l’école de musique Parthenay
Méli-concert Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 13 décembre 2025.
Méli-concert
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical.
Proposé par les enseignements artistiques de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, dans la cadre de la saison 2025-2026. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45
English : Méli-concert
L’événement Méli-concert Parthenay a été mis à jour le 2025-11-24 par CC Parthenay Gâtine