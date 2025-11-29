Méli-concert Auditorium de l’école de musique Parthenay

Méli-concert

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-13

Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical.

Proposé par les enseignements artistiques de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, dans la cadre de la saison 2025-2026. .

