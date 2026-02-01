Méli-Mélo ateliers jeune public Vitré
Méli-Mélo ateliers jeune public Vitré lundi 16 février 2026.
Méli-Mélo ateliers jeune public
Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-16 10:30:00
fin : 2026-02-19 11:30:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-26
Les enfants découvrent le musée à travers un petit conte qui les amène à créer une mascotte.
Attention aux sacs de noeuds !
Durée 1h00
De 4 à 6 ans
Tarif 2 €/enfant
Uniquement sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .
Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54
