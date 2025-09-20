Méli-mélo d’architecture à Chamonix Gare de départ du téléphérique de l’Aiguille du Midi Chamonix-Mont-Blanc

Méli-mélo d’architecture à Chamonix Samedi 20 septembre, 10h30 Gare de départ du téléphérique de l’Aiguille du Midi Haute-Savoie

Nombre de place limité. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Découvrez Chamonix et portez un autre regard sur l’architecture riche, ancienne et moderne de la ville.

Gare de départ du téléphérique de l'Aiguille du Midi
Place de l'Aiguille du Midi
74400 Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
74400 Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

L'Aiguille du Midi est, depuis plus de 60 ans, un incontournable de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Depuis le centre de Chamonix, le téléphérique de l'Aiguille du Midi transporte les visiteurs en 20 minutes aux portes de la Haute Montagne à 3 842 m.

Arrêt de bus le plus proche : Chamonix Sud

Arrêt de train le plus proche : Arrêt Aiguille du Midi

Parkings à proximité : Grépon et Courmayeur

Découvrez Chamonix et portez un autre regard sur l’architecture riche, ancienne et moderne de la ville.

©Pays d’art et d’histoire du Mont-Blanc