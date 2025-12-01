Méli mélo d’histoires Médiathèque d’Échillais Échillais
Méli mélo d’histoires
Médiathèque d’Échillais 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 11:45:00
2025-12-13
Pour entendre des histoires, à partir de 5 ans.
Médiathèque d’Échillais 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
English : Jumble of stories
For children aged 5 and over.
German : Wirrwarr von Geschichten
Um Geschichten zu hören, ab 5 Jahren.
Italiano :
Per i bambini dai 5 anni in su.
Espanol :
Para niños a partir de 5 años.
L’événement Méli mélo d’histoires Échillais a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan