Méli mélo d’histoires Médiathèque d’Échillais Échillais

Méli mélo d’histoires

Médiathèque d’Échillais 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 11:45:00

Date(s) :

2025-12-13

Pour entendre des histoires, à partir de 5 ans.

.

Médiathèque d’Échillais 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

English : Jumble of stories

For children aged 5 and over.

German : Wirrwarr von Geschichten

Um Geschichten zu hören, ab 5 Jahren.

Italiano :

Per i bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

Para niños a partir de 5 años.

L’événement Méli mélo d’histoires Échillais a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan