Méli mélo d’histoires Médiathèque Échillais

Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans.
Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
English : A mishmash of stories
For listening to stories from age 5 upwards.
