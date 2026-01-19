Méli mélo d’histoires Médiathèque Échillais

Méli mélo d’histoires

Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour entendre des histoires à partir de 5 ans.

Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

English : A mishmash of stories

For listening to stories from age 5 upwards.

