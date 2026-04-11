Méli-mélo d’histoires rue Audebert Passage des Amériques Rochefort

Rochefort

Méli-mélo d’histoires

rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13

Méli-mélo d’histoires.

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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : A mishmash of stories

A jumble of stories.

L’événement Méli-mélo d’histoires Rochefort a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan