Méli-mélo d’histoires rue Audebert Passage des Amériques Rochefort
Méli-mélo d’histoires rue Audebert Passage des Amériques Rochefort samedi 11 avril 2026.
Rochefort
Méli-mélo d’histoires
rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-04-11 2026-05-16 2026-06-13
Méli-mélo d’histoires.
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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
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English : A mishmash of stories
A jumble of stories.
L’événement Méli-mélo d’histoires Rochefort a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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