Méli mélo d’histoires Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant

Méli mélo d’histoires

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 11:45:00

2025-11-22

Pour entendre des histoires, à partir de 5 ans.

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

English : Jumble of stories

From 6 months to 5 years: opening books is fun, even when you can’t read yet!

German : Wirrwarr von Geschichten

6 Monate bis 5 Jahre: Bücher zu öffnen, auch wenn man noch nicht lesen kann, macht Spaß!

Italiano :

Per i bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

Para niños a partir de 5 años.

