Méli mélo d’histoires Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 11:45:00
2025-11-22
Pour entendre des histoires, à partir de 5 ans.
Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
English : Jumble of stories
From 6 months to 5 years: opening books is fun, even when you can’t read yet!
German : Wirrwarr von Geschichten
6 Monate bis 5 Jahre: Bücher zu öffnen, auch wenn man noch nicht lesen kann, macht Spaß!
Italiano :
Per i bambini dai 5 anni in su.
Espanol :
Para niños a partir de 5 años.
