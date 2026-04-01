Méli-mélo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente
Méli-mélo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente mercredi 22 avril 2026.
Tonnay-Charente
Méli-mélo d’histoires
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Méli-mélo d’histoires.
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Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr
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English : A mishmash of stories
A jumble of stories.
L’événement Méli-mélo d’histoires Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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