Méli-mélo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente

Tonnay-Charente

Méli-mélo d’histoires

Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Méli-mélo d’histoires.

.

Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A mishmash of stories

A jumble of stories.

L’événement Méli-mélo d’histoires Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan