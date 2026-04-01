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Meli-melo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente

Meli-melo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 81 rue Alsace Lorraine

Ville : 17430 Tonnay-Charente

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Meli-melo d’histoires

Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Pour entendre des histoires à partir de 5 ans.
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Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27  mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr

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English : A mishmash of stories

To hear stories from 5 years old.

L’événement Meli-melo d’histoires Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan