Meli-melo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente
Meli-melo d’histoires Médiathèque Tonnay-Charente mercredi 22 avril 2026.
Meli-melo d’histoires
Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans.
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Médiathèque 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr
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English : A mishmash of stories
To hear stories from 5 years old.
L’événement Meli-melo d’histoires Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan