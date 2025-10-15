Méli mélo Centre social Jaligny-sur-Besbre

Méli mélo

Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-12-10 15:30:00

2025-11-19 2025-12-10

Elaboration d’un petit journal local pour parler de cuisine, poésie, jardinage.

Travail de mise en page et d’écriture.

Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

English :

Creation of a small local newspaper about cooking, poetry and gardening.

Layout and writing work.

German :

Erstellung einer kleinen Lokalzeitung, in der über Kochen, Poesie und Gartenarbeit berichtet wird.

Layout- und Schreibarbeit.

Italiano :

Creazione di un piccolo giornale locale di cucina, poesia e giardinaggio.

Impaginazione e scrittura.

Espanol :

Creación de un pequeño periódico local sobre cocina, poesía y jardinería.

Trabajo de maquetación y redacción.

