Méli mélo Centre social Jaligny-sur-Besbre mercredi 19 novembre 2025.
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-12-10 15:30:00
2025-11-19 2025-12-10
Elaboration d’un petit journal local pour parler de cuisine, poésie, jardinage.
Travail de mise en page et d’écriture.
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
Creation of a small local newspaper about cooking, poetry and gardening.
Layout and writing work.
German :
Erstellung einer kleinen Lokalzeitung, in der über Kochen, Poesie und Gartenarbeit berichtet wird.
Layout- und Schreibarbeit.
Italiano :
Creazione di un piccolo giornale locale di cucina, poesia e giardinaggio.
Impaginazione e scrittura.
Espanol :
Creación de un pequeño periódico local sobre cocina, poesía y jardinería.
Trabajo de maquetación y redacción.
