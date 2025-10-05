Méli Mélo Jazz Classique Tours

15 Place de Chateauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Dimanche 2025-10-05 16:00:00

D’anciens élèves du Conservatoire de Tours jouent bénévolement des œuvres mêlant trio de jazz et répertoire classique sous le contrôle de Marc Maier, au profit de SOS Amitié Touraine.

sos-amitie.tours@orange.fr

English :

Former students of the Tours Conservatoire volunteer to play works combining jazz trio and classical repertoire, under the supervision of Marc Maier, in aid of SOS Amitié Touraine.

German :

Ehemalige Studenten des Konservatoriums von Tours spielen ehrenamtlich unter der Leitung von Marc Maier Werke, die eine Mischung aus Jazztrio und klassischem Repertoire darstellen, zugunsten von SOS Amitié Touraine.

Italiano :

Ex studenti del Conservatorio di Tours suonano opere che combinano trio jazz e repertorio classico sotto la supervisione di Marc Maier, a favore di SOS Amitié Touraine.

Espanol :

Antiguos alumnos del Conservatorio de Tours interpretan obras que combinan el trío de jazz y el repertorio clásico bajo la dirección de Marc Maier, a beneficio de SOS Amitié Touraine.

