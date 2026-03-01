Méli Mélo le spectacle d’impro pour les minots and co Café théâtre la maison nugues Romans-sur-Isère
Méli Mélo le spectacle d'impro pour les minots and co Café théâtre la maison nugues Romans-sur-Isère dimanche 8 mars 2026.
Méli Mélo le spectacle d’impro pour les minots and co
Café théâtre la maison nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 16:30:00
2026-03-08
Un pêle-mêle d’impros pour les petiots, avec un ukulélé et deux cousins dingos.
Spectacle pour Enfants… et Parents !
Tarif 9€ (gratuit -3 ans sur les genoux)
Restauration sur place pour le goûter !
+33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
English :
A jumble of improvisations for the little ones, with a ukulele and two dingo cousins.
A show for kids… and parents!
Price: 9? (free -3 years on your lap)
Snacks available on site!
