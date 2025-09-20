Méli-Mélo La Gare Saint-Malo
Méli-Mélo
La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Le rendez-vous dès 8 ans et+ pour découvrir, échanger, créer et passer un bon moment !
Des mots, des objets, un peu de déductions pour de belles découvertes littéraires.
Sur inscription (un mois avant) .
La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
L’événement Méli-Mélo Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel