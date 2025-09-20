Méli-Mélo La Gare Saint-Malo

Méli-Mélo La Gare Saint-Malo samedi 20 septembre 2025.

Méli-Mélo

La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le rendez-vous dès 8 ans et+ pour découvrir, échanger, créer et passer un bon moment !

Des mots, des objets, un peu de déductions pour de belles découvertes littéraires.

Sur inscription (un mois avant) .

La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Méli-Mélo Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel