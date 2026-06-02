Méli Mélodie Grande Cave du Château de Savianges Savianges

Savianges

Méli Mélodie

Grande Cave du Château de Savianges 1468 rue Principale Savianges Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée Chanson française au Château de Savianges

Dans le cadre unique et insolite de la Grande Cave du château de Savianges, laissez-vous emporter par un voyage au cœur du plus beau répertoire de la Chanson Française. Trois musiciens solides, menés de main de fer, et à la baguette, par une chanteuse pleine de talent, de gouaille (indispensable) et de malice, qui vous feront peut-être reprendre ensemble tous ces beaux tubes inusables et inoubliables !

Un vrai moment convivial garanti ! .

Grande Cave du Château de Savianges 1468 rue Principale Savianges 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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L’événement Méli Mélodie Savianges a été mis à jour le 2026-06-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II