MELICE SOUTH COMEDY Montpellier

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Le Samedi 30 Août 2025 à 21h00, dans un nouveau restaurant, aura lieu notre événement au M&lice ! C’ est l’ un des seuls comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

L’un des seuls comedy clubs dans cette partie de la ville.

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Une soirée de rires avec 6 humoristes locaux et talentueux

Chaque passage dure 10 minutes, dans un univers propre à chaque artiste

Un humour allant de la satire à l’absurde en passant par les anecdotes du quotidien

Cadre atypique et ambiance conviviale

Entrée gratuite sortie au chapeau

Contribution libre selon vos envies

Réservation fortement conseillée en ligne .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Saturday, August 30, 2025 at 9:00 p.m., in a new restaurant, our event will take place at M&lice! It?s one of the only comedy clubs we have in this part of town!

One of the only comedy clubs in this part of town.

An evening of laughter with 6 talented local comedians

German :

Am Samstag, den 30. August 2025, findet um 21.00 Uhr in einem neuen Restaurant unsere Veranstaltung im M&lice statt! Dies ist einer der wenigen Comedy-Clubs, die wir in diesem Teil der Stadt haben!

Einer der wenigen Comedy-Clubs in diesem Teil der Stadt.

Ein Abend voller Lachen mit 6 lokalen und talentierten Comedians

Italiano :

Sabato 30 agosto 2025 alle ore 21, in un nuovo locale, il nostro evento si svolgerà all’M&lice! È uno degli unici comedy club che abbiamo in questa zona della città!

Uno degli unici locali comici in questa parte della città.

Una serata di risate con 6 comici locali di talento

Espanol :

¡El sábado 30 de agosto de 2025, a las 21.00 horas, nuestro evento tendrá lugar en M&lice! ¡Es uno de los únicos clubes de comedia que tenemos en esta parte de la ciudad!

Uno de los únicos clubes de comedia que hay en esta parte de la ciudad.

Una noche de risas con 6 talentosos comediantes locales

