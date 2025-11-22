Mélimélodie…chansons françaises Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Mélimélodie…chansons françaises

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Des mélodies ancrées dans la mémoire collective, des textes aussi forts qu’intemporels…

Le répertoire du groupe Mélimélodie (piano, guitare, contrebasse et chants) propose un joli voyage au pays de la chanson française avec des reprises d’Anne Sylvestre, Barbara, Montand, Aznavour, Reggiani, Yves Jamait, Gainsbourg, Juliette ou encore Piaf et Fréhel.

Des chansons d’hier, d’aujourd’hui, de toujours à écouter ou encore mieux à reprendre en choeur le temps d’une soirée cabaret en compagnie de musiciens de la région . .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 18 31 45 lahaievive@gmail.com

