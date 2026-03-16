Mélimousine en fête ! Saint-Vincent-des-Prés
Mélimousine en fête ! Saint-Vincent-des-Prés samedi 2 mai 2026.
Mélimousine en fête !
4 lieu dit Danay Saint-Vincent-des-Prés Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
C’est la fête à la ferme !
Au programme de votre journée
– 9h-18h Marché des producteurs
– 9h-11h Rando ferme & dégustations & visite guidée de l’exploitation (départ libre)
– Midi Burger fermier et potatoes
– Après-midi Baptêmes de tracteur, exposition de vieux tracteurs, concours de lancer de bottes de paille
– À partir de 19h Soirée dansante Kir, entrée, pavé de boeuf et frites maison, fromage, café ou thé gourmand (30€ par adulte et 10€ par enfant)
Diverses animations château gonflable, jeux en bois, sculptures à la tronçonneuse, tombola, buvette… .
4 lieu dit Danay Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 72 79 61
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English :
It’s party time on the farm!
L’événement Mélimousine en fête ! Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Maine Saosnois