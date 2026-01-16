MELINA Pennautier

MELINA

Place du Coustou Pennautier Aude

Tarif : 10.8 – 10.8 – 10.8 EUR

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

MELINA

chanson world Grèce

Inspirée de ses origines grecques, Melina écrit et compose des mélodies, qu’elle chante, joue au oud et danse, accompagnée de percussions orientales, d’une batterie virtuose, d’un clavier explorateur sonore et architecte subtil des textures électroniques. Ensemble, ils façonnent une esthétique sensible, puissante et profondément originale, une musique caractérisée par des influences balkaniques, orientales et pop.

ouverture des portes à 20h30, début du spectacle à 21h

Place du Coustou Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com

English :

MELINA

world song Greece

Inspired by her Greek origins, Melina writes and composes melodies that she sings, plays on the oud and dances to, accompanied by oriental percussion, virtuoso drums and a keyboard that explores sound and is a subtle architect of electronic textures. Together, they shape a sensitive, powerful and deeply original aesthetic, a music characterized by Balkan, Oriental and pop influences.

doors open at 8:30pm, show starts at 9pm

