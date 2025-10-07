Mélissa Billard : Haut les coeurs Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Mélissa Billard : Haut les coeurs Compagnie du Café-Théâtre Nantes samedi 25 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 19:00 –

Gratuit : non 18 € 18 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show « Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi ! » Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. À la conquête de soi, par le rire et en s’affranchissant des codes, Mélissa fait de ses drames une comédie. On passe par toutes les émotions dans ce spectacle qui a déjà séduit de nombreux spectateurs et spectatrices.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr