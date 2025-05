Mélissa Da Costa pour le festival Culturissimo – Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère, 23 mai 2025, Romans-sur-Isère.

Mélissa Da Costa pour le festival Culturissimo Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère Vendredi 23 mai, 20h00 Entrée gratuite sur réservation

Dans le cadre du festival Culturissimo, Mélissa Da Costa sera de passage à Romans-sur-Isère pour une rencontre-lecture autour de son dernier roman Tenir debout.

L’autrice, véritable phénomène de l’édition, enchaîne les succès littéraires et touche des millions de lecteurs avec des romans profonds et humains. Après _Tout le bleu du ciel_, _Les femmes du bout du monde_ ou encore _Les faiseurs d’étincelles_, elle viendra partager un moment fort autour de son dernier ouvrage aux côtés de **Stéphane Beaudequin et Léonard Graviou**.

L’événement aura lieu le **vendredi 23 mai 2025 à 20h à la Salle Jean Vilar de Romans-sur-Isère.**

Pour cette 12e édition, Culturissimo propose plus de 100 événements dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts… en compagnie d’artistes tels que David Foenkinos, Gaël Faye, Julie Depardieu, Bruno Putzulu, Camille et Julie Berthollet, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Ce festival, **entièrement gratuit**, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et à tous. Les invitations sont à retirer gratuitement dans votre Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-23T21:30:00.000+02:00

Salle Jean Vilar Rue Giraud romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme