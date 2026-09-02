UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

Mélissa Laveaux Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

jeudi 8 avril 2027 · Complexe culturel de l'Angelarde · Châtellerault

Mélissa Laveaux Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Complexe culturel de l'Angelarde
Adresse
44 rue de l'Angelarde
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Mélissa Laveaux

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :
2027-04-08

  .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mélissa Laveaux

L’événement Mélissa Laveaux Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)