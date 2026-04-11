Melissa Laveaux, Le Metronum, Toulouse

Melissa Laveaux Samedi 11 avril, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

Dans le cadre de la soirée « En Attendant Rio », en partenariat avec les festivals Rio Loco et Le Marathon des Mots, retrouvez l’artiste canadienne Melissa Laveaux sur la scène du Metronum, qui présentera son nouvel album At My Softest, I Am Most Dangerous.

Le prénom Mélissa signifie « abeille » ou « brillante flamme » en grec, un clin d’œil au thème des abeilles, qui traverse l’écriture de cet album comme un fil conducteur.

Ce recueil est aussi un voyage, entre pop indé et atmosphères inquiétantes, où les arpèges du fingerpicking psychédélique des guitares électriques de Cavard et Laveaux se répondent, en écho au rock latin des années 70 ou à la pop moderne de Sherwyn, Young Fathers, ou même Martina Topley-Bird.

En première partie, Williams Brutus. Natif d’Haïti, cet artiste à la voix singulière et envoûtante propose une musique qui puise dans le reggae, la soul et la world music. Accompagné de sa guitare acoustique, il livre des chansons intimes et engagées, portées par une grande sensibilité vocale.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/213-MELISSA-LAVEAUX »}]

Rio Loco et le Marathon des mots présentent : Melissa Laveaux en concert au Metronum ! concert