Melissa Lesnie trio ‘Ella Wishes You a Swinging Christmas’ concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

La magie de ce disque, enregistré en 1960, réside dans la façon dont il transforme les chansons de saison en véritable terrain de jeu pour les musiciens de jazz.

Au micro, la chanteuse australienne Mélissa Lesnie redonne des couleurs de velours aux standards de Noël tels que Sleigh Ride, Have Yourself a Merry Little Christmas ou l’éternelle Christmas Song de Mel Tormé.

Une soirée enjouée, avec une touche de glamour, pour entrer dans les fêtes avec style.

Melissa Lesnie : voix

Zoe Sedano : piano

Moira Montier-Dauriac : contrebasse

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le samedi 20 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/