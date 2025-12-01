Mélissa Weikart Haguenau

Comment revenir à l’essentiel si ce n’est en étant pleinement soi ? La musicienne franco-américaine Mélissa Weikart est animée par un esprit d’expérimentation et d’ouverture qui lui permet aujourd’hui de façonner une musique hybride avec un haut degré de sensibilité. Elle s’inscrit dans une avant-pop intimiste, marquée par sa formation de piano classique, son amour du jazz et sa passion pour la chanson folk. Avec Kate Bush et Lana Del Rey en toile de fond, Mélissa Weikart affirme aujourd’hui son côté pop dans une ambiance cinématographique et théâtrale subjuguante. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

How can we get back to basics if not by being ourselves? Franco-American musician Mélissa Weikart is driven by a spirit of experimentation and openness, which today enables her to shape hybrid music with a high degree of sensitivity.

German :

Wie kann man zum Wesentlichen zurückkehren, wenn nicht, indem man ganz man selbst ist? Die französisch-amerikanische Musikerin Mélissa Weikart wird von einem Geist des Experimentierens und der Offenheit angetrieben, der es ihr heute ermöglicht, eine hybride Musik mit einem hohen Grad an Sensibilität zu formen.

Italiano :

Come tornare alle origini se non essendo se stessi? La musicista franco-americana Mélissa Weikart è animata da uno spirito di sperimentazione e di apertura che le permette di plasmare musica ibrida con un alto grado di sensibilità.

Espanol :

¿Cómo volver a lo básico si no es siendo uno mismo? La música franco-estadounidense Mélissa Weikart se mueve por un espíritu de experimentación y apertura que le permite dar forma a una música híbrida con un alto grado de sensibilidad.

