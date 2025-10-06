MELISSENDE – SALLE EDOUARD HERRIOT Lyon

MELISSENDE Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Mélissende est autrice-compositrice-interprète. Elle chante partout où elle le peut : dans l’intimité de son espace de création, comme dans les chambres d’hôpital, où elle intervient régulièrement depuis plusieurs années. Sa voix, profondément habitée, s’adapte aux lieux et aux moments.Elle a assuré les premières parties d’artistes tels que -M-, November Ultra, Czesare, Poppy Fusée, Ussar et Barbara Pravi (notamment sur 15 dates de tournée, dont La Cigale à Paris). Mélissende développe un univers personnel et sensible, entre mélancolie, douceur et sincérité. Elle croit au pouvoir de la musique pour créer du lien, transmettre des émotions et réconforter.Comme elle aime le rappeler : « c’est cette voix du cœur, qui seule au cœur arrive. » En 2024, elle sort le single « Rien ne se passe », premier extrait de son EP « Ailleurs », paru le 25 avril 2025. Ce projet a été très bien accueilli par les médias, avec des retours de Marie Claire, Tsugi Radio, France Inter, Libération ou encore Culturebox.

SALLE EDOUARD HERRIOT 1 PLACE ANTONIN JUTARD 69003 Lyon 69