MELISSMELL en concert Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye

MELISSMELL en concert

Rue de l’Église Le Foyer Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

MELISSMELL, c’est une puissance primale et viscérale à la rage contestataire qui habite celle qui poursuit sa route en dehors des lignes droites. La voix de MELISSMELL, c’est la voix d’une artiste libre en survie, qui a connu la rue et l’identité du sans abri, c’est une sensibilité à fleur de peau qui provoque à la révolution . Il vient de là ce cri à la fois puissant et vulnérable qui fait d’elle une artiste totalement à part sur la scène française.

À travers une écriture à la fois poétique et incisive, elle interroge les inégalités, les violences faites aux femmes et les mécanismes de domination, donnant à la chanson française contemporaine une dimension résolument engagée.

Le féminisme occupe une place centrale dans son travail artistique. MELISSMELL met en lumière la condition des femmes, défend leur liberté et leur dignité, et rappelle l’importance des luttes passées et présentes pour l’égalité des droits.

À travers son album Olympe , MELISSMELL ressuscite la figure d’Olympe de Gouges pour en faire le porte-drapeau d’un féminisme rock et insoumis. En liant sa voix écorchée au destin de la révolutionnaire guillotinée, l’artiste transforme un hommage historique en un manifeste actuel elle rappelle que le combat pour l’égalité et la liberté de parole reste une urgence absolue face aux injustices contemporaines

Sur scène, MELISSMELL propose des concerts intenses et habités, où la force du propos se mêle à l’émotion. Sa présence et la sincérité de ses textes font de chaque représentation un moment de partage, de réflexion et d’engagement, en résonance avec les valeurs d’égalité et de citoyenneté.

On ne sort jamais indemne d’un concert de MELISSMELL.

De retour après trois ans avec un 5ème album “Olympe” sorti le 17 octobre, Melissmell offrira au public un instant de poésie et de combat mêlés. Elle sera accompagnée au clavier par Matu, pianiste de Mano Solo et du groupe Indochine entre autres. .

Rue de l’Église Le Foyer Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 72 51 92 anartscene@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MELISSMELL en concert

L’événement MELISSMELL en concert Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-01-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !