Mêllées poétiques Place de la Lève Bourdeaux

Mêllées poétiques Place de la Lève Bourdeaux mardi 17 mars 2026.

Mêllées poétiques

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17

Date(s) :
2026-03-17

18h Atelier d’écriture, sur inscription
19h30 Auberge espagnole
20h scène ouverte poésie et slam
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   meleespoetiques@gmail.com

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English :

6pm: Writing workshop, registration required
7:30pm: Spanish meal
8pm: poetry and slam open stage

L’événement Mêllées poétiques Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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