Mêllées poétiques Place de la Lève Bourdeaux

Mêllées poétiques

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

18h Atelier d’écriture, sur inscription

19h30 Auberge espagnole

20h scène ouverte poésie et slam

.

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes meleespoetiques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6pm: Writing workshop, registration required

7:30pm: Spanish meal

8pm: poetry and slam open stage

L’événement Mêllées poétiques Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux