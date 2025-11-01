MÉLO COTTON Salsa Cumbia Le Champ Commun Augan

MÉLO COTTON Salsa Cumbia

Une invitation à danser aux rythmes d’un voyage en Amérique latine.

Salsa, cumbia, reggaeton des basses qui claquent, des grooves qui rassemblent, un déhanché collectif où tout le monde trouve sa place. Une immersion en terres latines avec Melocotton, six musicien·ne·escomplices venu·e·s mêler leurs voix et leurs instruments pour créer une onde chaleureuse et vivante.

Une invitation au voyage aux rythmes du Mexique, du Venezuela, du Brésil, de la Bolivie ou encore du Pérou entre tradition et énergie d’aujourd’hui.

LE CHAMP COMMUN / PRIX LIBRE / CONTACT estaminet@lechampcommun.fr / 0297934851 / Petite restauration sur place .

