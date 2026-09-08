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AGENDA · Saint-Point

Mélo quartet concert La Pimenterie Saint-Point

samedi 10 octobre 2026 · La Pimenterie · Saint-Point

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Pimenterie
Adresse
1789 Route du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Point

Mélo quartet concert

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Trois musicien·nes, une voix… des choeurs.
Un voyage musical du côté du jazz, blues, folk…
Reprise de Norah Jones, Enzo Enzo, Madeleine Peyroux et d’autres.
Répertoire multicolore et bilingue.

Mélody Bozycki: chant
Cécile Travers : violon et choeurs
Jean-Michel Chartier : guitare basse
Gilles Beck: guitare et choeurs   .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 

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English : Mélo quartet concert

L’événement Mélo quartet concert Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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