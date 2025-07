Mélo Trio en concert au p’tit marché Place de l’Eglise Bourgvilain

Mélo Trio en concert au p’tit marché Place de l’Eglise Bourgvilain jeudi 10 juillet 2025.

Mélo Trio en concert au p’tit marché

Place de l’Eglise Le bourg Bourgvilain Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 17:00:00

fin : 2025-07-10 19:30:00

Date(s) :

2025-07-10

Nous accueillerons le groupe « Mélo Trio », qui nous offrira un voyage musical du côté du jazz, du blues et du folk, avec un répertoire de chansons en français et en anglais.

Retrouvons nous à partir de 17h00 au cœur du bourg, avec tous les producteurs, exposants et les Amis du Marché pour une fin d’après-midi en musique et chansons.

Petite restauration sur place ou à emporter poulet rôti et frites maison par le domaine de la Saule à Jalogny et Les Petits plats de Juju.

Buvette conviviale du marché. .

Place de l’Eglise Le bourg Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marche.bourgvilain@orange.fr

English : Mélo Trio en concert au p’tit marché

German : Mélo Trio en concert au p’tit marché

Italiano :

Espanol :

L’événement Mélo Trio en concert au p’tit marché Bourgvilain a été mis à jour le 2025-06-18 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III