MELOD ICE W FENRICK ALT8 SIBI AND MORE – WAREHOUSE Nantes

MELOD ICE W FENRICK ALT8 SIBI AND MORE – WAREHOUSE Nantes vendredi 8 août 2025 .

MELOD ICE W FENRICK ALT8 SIBI AND MORE Début : 2025-08-08 à 23:55. Tarif : – euros.

Le Collectif Demain et l’Agence Têtes Brûlées s’associent ce vendredi 08 août sur Mélod’ice, l’événement le plus rafraichissant de l’année !Prépare-toi pour la soirée la plus givrée de l’été !Attends-toi à du son surpuissant et des vibes sucrées avec le Collectif Demain & l’Agence Têtes Brulées. Fenrick, ALT8 et plusieurs artistes locaux viendront rafraîchir le Warehouse en mode trance, techno & hard bounce. Melod’ice, l’évènement le plus rafraîchissant de ton été —LINE-UP : Trance – Techno – Hard BounceALT8FENRICKSIBI B2B LORI BOOSTERFROM ZE OVENA.N.Z B2B DOCUZ—Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44