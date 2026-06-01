Grabels

MÉLODIC EN CONCERT LES NUITS DE L’AVY

33 Rue du Château Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre du festival les nuits de L’Avy

Voix à tous les étages présente Le grand CHANT… Bardement !

Un spectacle du groupe vocal Mélodic

Dans le cadre du festival les nuits de L’Avy

Voix à tous les étages présente Le grand CHANT… Bardement !

Un spectacle du groupe vocal Mélodic

Samedi 27 Juin 21h, Grabels

Après des mois d’hésitation Agnès et Sophie ont enfin vendu la maison familiale mais tout doit être débarrassé avant … demain matin !

Devant l’immensité de la tâche, elles ont alerté la chorale Mélodic pour les aider.

Les cartons et les situations s’enchainent et se matérialisent par des chants plein de vie et d’émotions et de surprises.

Emaillé de délicieux souvenirs, de conflits générationnels et de désirs révélés, le Grand CHANT … Bardement est un spectacle captivant et enchanteur. .

33 Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie

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English : MÉLODIC EN CONCERT LES NUITS DE L’AVY

As part of the %AB Les Nuits de L’Avy %BB festival,

Voix %E0 tous les %E9tages presents *Le grand CHANT? Bardement!*

A performance by the vocal group M%E9lodic

L’événement MÉLODIC EN CONCERT LES NUITS DE L’AVY Grabels a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT MONTPELLIER