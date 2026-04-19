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Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Palais du Pharo

Adresse : 58 Boulevard Charles Livon

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 11 11 26

Marseille 7e Arrondissement

Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 16h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Après la mort de Debussy, Igor Stravinsky a composé sa Symphonie pour instruments à vents en l’honneur de celui qui a ouvert la porte du XXe siècle.
MÉLODIE DU SOUVENIR

Après la mort de Debussy, Igor Stravinsky a composé sa Symphonie pour instruments à vents en l’honneur de celui qui a ouvert la porte du XXe siècle. À la fin de sa vie, Brahms a écrit son sublime Concerto pour violon et violoncelle pour se réconcilier avec son ami Joseph Joachim, créateur de son Concerto pour violon. Quant à Beethoven, il a barré la dédicace à Napoléon, mais sa géniale Symphonie héroïque fait entrer la musique allemande dans le XIXe siècle.

IGOR STRAVINSKY
Symphonie pour instruments à vents

JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et violoncelle en la mineur, op 102, dit Double Concerto

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n° 3

Direction musicale Lawrence FOSTER
Violon Da-Min KIM
Violoncelle Xavier CHATILLON   .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

After Debussy?s death, Igor Stravinsky composed his Symphony for Wind Instruments in honor of the man who had opened the door to the twentieth century.

L’événement Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-04 par Ville de Marseille

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