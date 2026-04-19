Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement dimanche 19 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 16h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Après la mort de Debussy, Igor Stravinsky a composé sa Symphonie pour instruments à vents en l’honneur de celui qui a ouvert la porte du XXe siècle.
MÉLODIE DU SOUVENIR
Après la mort de Debussy, Igor Stravinsky a composé sa Symphonie pour instruments à vents en l’honneur de celui qui a ouvert la porte du XXe siècle. À la fin de sa vie, Brahms a écrit son sublime Concerto pour violon et violoncelle pour se réconcilier avec son ami Joseph Joachim, créateur de son Concerto pour violon. Quant à Beethoven, il a barré la dédicace à Napoléon, mais sa géniale Symphonie héroïque fait entrer la musique allemande dans le XIXe siècle.
IGOR STRAVINSKY
Symphonie pour instruments à vents
JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et violoncelle en la mineur, op 102, dit Double Concerto
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n° 3
Direction musicale Lawrence FOSTER
Violon Da-Min KIM
Violoncelle Xavier CHATILLON .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
After Debussy?s death, Igor Stravinsky composed his Symphony for Wind Instruments in honor of the man who had opened the door to the twentieth century.
L’événement Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-04 par Ville de Marseille
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