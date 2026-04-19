Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 16h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Après la mort de Debussy, Igor Stravinsky a composé sa Symphonie pour instruments à vents en l’honneur de celui qui a ouvert la porte du XXe siècle.

MÉLODIE DU SOUVENIR



Après la mort de Debussy, Igor Stravinsky a composé sa Symphonie pour instruments à vents en l’honneur de celui qui a ouvert la porte du XXe siècle. À la fin de sa vie, Brahms a écrit son sublime Concerto pour violon et violoncelle pour se réconcilier avec son ami Joseph Joachim, créateur de son Concerto pour violon. Quant à Beethoven, il a barré la dédicace à Napoléon, mais sa géniale Symphonie héroïque fait entrer la musique allemande dans le XIXe siècle.



IGOR STRAVINSKY

Symphonie pour instruments à vents



JOHANNES BRAHMS

Concerto pour violon et violoncelle en la mineur, op 102, dit Double Concerto



LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie n° 3



Direction musicale Lawrence FOSTER

Violon Da-Min KIM

Violoncelle Xavier CHATILLON .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After Debussy?s death, Igor Stravinsky composed his Symphony for Wind Instruments in honor of the man who had opened the door to the twentieth century.

L’événement Mélodie du souvenir Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-04 par Ville de Marseille