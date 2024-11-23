MELODIE FONTAINE – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

MELODIE FONTAINE – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes dimanche 18 janvier 2026.

MELODIE FONTAINE Début : 2026-01-18 à 17:00. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION PRÉSENTE : MELODIE FONTAINEChroniqueuse dans La Bande Originale sur France Inter. Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ? Personne. C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée. Une ode au grand bordel que sont parfois nos vies.

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30