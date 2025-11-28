MELODIE FONTAINE – Le Point Virgule Paris

MELODIE FONTAINE Début : 2025-12-31 à 20:00. Tarif : – euros.

MÉLODIE FONTAINE Chroniqueuse dans La Bande Originale sur France InterQui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ?Personne.C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée.Tout on vous dit.LA PRESSE : -« Un véritable phénomène comique ! du tout début à la toute fin, c’est une cascade de fous rires qui nous saisit devant Nickel » Le Progrès-« un spectacle malin et attachant, drôle et impertinent » – Le Parisien-« un petit bijou féroce, cru, ultra-culotté, moderne et terriblement drôle » – Télérama TTT-« Une claque salutaire et rafraîchissante au one-woman-show et, surtout, une révélation. » Télérama TTT-Drôle et touchante. – France Info -Mélodie Fontaine est tordante – Femme Actuelle -Mélodie dépeint la noirceur du monde avec beaucoup de maîtrise. – Le Spot du Rire

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris