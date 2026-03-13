Mélodie Fontaine – Nickel Nickel Centre culturel Le Plateau /Théâtre Jean Vilar – Rue de l’Eglise 33320 Eysines Eysines Jeudi 2 avril, 20h00 Tarif Plein – 21,00€ / Réduit – 15,00€ / Carte jeune – 7,50€

Un spectacle sur la vraie vie et son grand bazar!

Nickel Nickel

Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ?

C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée.

Une ode au grand bordel que sont parfois nos vies.

Si vous ne connaissez pas encore Mélodie Fontaine, chroniqueuse entre autres dans l’émission « La bande originale » sur France Inter, venez découvrir son seule en scène dans lequel elle déroule une hilarante galerie de portraits.

Elle transforme ses expériences avec un panache dingue !

C’est touchant et percutant ! Une cascade de fous rires assurés, une révélation !

Centre culturel Le Plateau /Théâtre Jean Vilar – Rue de l'Eglise 33320 Eysines



