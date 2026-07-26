AGENDA · Rennes
Mélodie Fontaine – NIckel Nickel Le Bacchus Rennes
jeudi 14 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Mélodie Fontaine – NIckel Nickel Le Bacchus Rennes 14 et 15 janvier 2027
Chroniqueuse dans La Bande Originale sur France Inter. Prix Nouveau Talent Humour SACD 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-14T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-15T22:15:00.000+01:00
1
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes
- Projections du Parlement – Au fil de l’eau Place du Parlement de Bretagne Rennes 27 juillet 2026
- Rennes à la mer et au vert : Nantes Maison des Aînés et des Aidants Rennes 27 juillet 2026
- Rennes à la mer et au vert : Nantes, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 27 juillet 2026
- Rennes à la mer et au vert : Batz-sur-Mer Maison des Aînés et des Aidants Rennes 27 juillet 2026
- Rennes à la mer et au vert : Batz-sur-Mer, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 27 juillet 2026