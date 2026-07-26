Informations pratiques

Mélodie Fontaine – NIckel Nickel Le Bacchus Rennes 14 et 15 janvier 2027

Chroniqueuse dans La Bande Originale sur France Inter. Prix Nouveau Talent Humour SACD 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-14T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-15T22:15:00.000+01:00

1



Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

