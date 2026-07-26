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Mélodie Fontaine – NIckel Nickel Le Bacchus Rennes

jeudi 14 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes

Mélodie Fontaine – NIckel Nickel Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Mélodie Fontaine – NIckel Nickel Le Bacchus Rennes 14 et 15 janvier 2027

Chroniqueuse dans La Bande Originale sur France Inter. Prix Nouveau Talent Humour SACD 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-14T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-15T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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